Accoglienza per disabili in spiaggia, corsi formativi a Numana: «Il mare è per tutti»

NUMANA - Il Comune di Numana, già in possesso da diverso tempo di una spiaggia nell’azzurro del Mar Adriatico, attrezzata per l’accesso a persone con disabilità motoria, è partner del progetto “Marche for All” finanziato dal Ministero per la disabilità e dalla Regione Marche, relativo al turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

«Il progetto che il Comune di Numana sta per realizzare intende arricchire la dotazione già presente della spiaggia attrezzata per persone disabili, implementando l’accesso anche a soggetti con disabilità sensoriale e creando servizi innovativi- spiega il Comune- una parte molto importante del progetto riguarda la formazione di personale da adibire all’accoglienza e all’assistenza in spiaggia. I corsi, rivolti ad animatori, bagnini, istruttori sportivi, educatori, assistenti alla persona e famiglie con disabilità, si compongono di due moduli. Il primo, della durata di otto incontri di due ore, è rivolto a fornire competenze su come migliorare le capacità di accoglienza e relazionali verso persone con bisogni speciali e sulle corrette modalità di movimentazione nell’assistenza di disabili negli spostamenti. Il secondo modulo, della durata di cinque incontri di due ore, sarà dedicato alla conoscenza della lingua dei segni per poter fornire le informazioni utili al non udente che viene accolto in spiaggia. I corsi sono gratuiti e si svolgeranno presso la Biblioteca del Comune di Numana, dal 30 marzo al 26 maggio».