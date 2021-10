A scuola di...famiglia: un corso per rispondere alle difficoltà della pandemia

Il progetto è finalizzato a rafforzare le famiglie, in risposta ai bisogni specifici e alle problematiche legate anche all’emergenza Covid 19, soprattutto in relazione al disagio affrontato dai figli studenti per via delle nuove richieste educative emerse a seguito della pandemia

Il Comune di Corinaldo tra le realtà protagoniste de “Il diritto di essere amati: l’Alleanza Educativa scuola, famiglie e territorio” corso di formazione per famiglie. Il progetto è finalizzato a rafforzare le famiglie, in risposta ai bisogni specifici e alle problematiche legate anche all’emergenza Covid 19, soprattutto in relazione al disagio affrontato dai figli studenti per via delle nuove richieste educative emerse a seguito della pandemia. Per queste ragioni è necessario che le famiglie vengano aiutate a consolidare e/o a rafforzare le competenze di base con supporti educativi e didattici in sinergia con la scuola e il territorio. Le sfide, che oggi le nostre famiglie sono chiamate ad affrontare, rendono ancora più urgente la valorizzazione della funzione educativa.

Il progetto prevede una serie di incontri in collaborazione con il Forum delle Associazioni Familiari Marche, il Comune di Maiolati Spontini, Azione per Famiglie Nuove Marche Odv, Parrocchia di Maiolati Spontini e di Pietralacroce di Ancona, con il sostegno del CSV Marche-Centro Servizi per il Volontariato. Nell’ambito del progetto, venerdì 15 ottobre dalle ore 18:00, il Teatro Goldoni di Corinaldo ospiterà lo psicologo e formatore Ezio Aceti e “La bellezza di crescere”. Ezio Aceti opera come psicologo, formatore, consulente per enti pubblici e privati. Esperto di problematiche familiari ed educative, svolge numerosi incontri in tutta Italia. Collabora con testate nazionali ed è autore di numerosi libri.

Nel rispetto delle disposizioni anti Covid19, è obbligatoria la prenotazione al numero 338 6230078. Green Pass obbligatorio oppure esito negativo del tampone (massimo 48 ore prima)L’incontro sarà trasmesso anche sulla piattaforma Zoom (link sul sito www.corinaldo.it), sul Canale Youtube Comune Corinaldo e sulla Pagina Facebook Città di Corinaldo.