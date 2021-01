Digital & social selling, corso di formazione con i top manager

Oltre 58 miliardi, il valore dei ricavi, in Italia, nell’anno 2020, per le vendite online, secondo il report presentato da Netcomm, realizzato in collaborazione con The European House - Ambrosetti. Sulla base di questi dati la Scuola di Impresa "Facciamo31" ha incluso nel suo palinsesto di corsi una sessione specialistica dedicata al “Digital e Social Selling”. A trattare il tema, in diretta-live, saranno 3 Top Manager: il Ciro di Lanno, Co-Founder di Mirta, piattaforma internazinale impegnata nel settore della pelletteria; Alessio Cantoro, Chief Marketing Officer di "Immobiliare.it", Yari Franzini, Regional Director di "Cloudera", una delle aziende che offre servizi di analisi dati fondata da tre ingegneri provenienti da Google , Yahoo! e Facebook.

L’evento, che si terrà il prossimo 22 gennaio, sarà in live streaming e darà l’opportunità ad imprenditori e professionisti, di interagire e comunicare direttamente con gli speaker collegati.