Educazione digitale (per tutti): aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti

Dallo smart-working allo SPID passando per la DAD e le video-call così la pandemia ha accelerato la necessità di una digitalizzazione sempre più diffusa tra i cittadini di oggi. E’ in questo contesto che si colloca il “Progetto Cittadinanza Digitale” un percorso formativo gratuito aperto a chi vuole migliorare le proprie competenze digitali, promosso da IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro Marche in partenariato con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle Marche, la CISL Marche e la Federazione dei Pensionati della CISL di Ancona.

Il corso di formazione digitale aperto a tutti, partirà nel mese di gennaio 2022 e si svolgerà presso le sedi IAL di Ancona e Falconara. Previsti sette incontri che verranno replicati in base al numero di iscritti. Il programma prevede una formazione base sull’utilizzo di applicazioni per la messaggistica istantanea (es. WhatsApp); dello SPID e della identità digitale; sull’ uso delle App e dei contatti telematici con la Pubblica Amministrazione; sull’uso dei social media e della posta elettronica. I materiali didattici utilizzati nei corsi sono stati sviluppati, con una ricerca congiunta, dal Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università Politecnica delle Marche. Durante tutto il percorso formativo verranno osservate le misure previste dalla normativa vigente anti-covid. La cittadinanza è invitata a partecipare. Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare: IAL Marche 071 5051- 071 2414639 o inviare una email a: info@ialmarche.it