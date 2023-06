Al via LifeGenZ, il nuovo corso di rianimazione dedicato alle scuole superiori

ANCONA - La morte cardiaca improvvisa e? la terza causa di decesso più? frequente nel mondo, un trend in crescita purtroppo anche nella Regione Marche. Un inizio tempestivo delle manovre di rianimazione cardiopolmonare è in grado di aumentare di 2-4 volte il tasso di sopravvivenza. Con l’obiettivo di formare quante più persone possibili fin dalla giovane età alla pratica delle manovre di primo soccorso ANPAS Marche, in collaborazione con i medici dirigenti del reparto di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche di Ancona lancia il progetto dedicato alle scuole LifeGenZ, corsi di primo soccorso completamente gratuiti e a disposizione degli Istituti Superiori della Regione.

“Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di ricovero ospedaliero e di mortalità, da qui nasce l’idea di far crescere consapevolmente una generazione che sia in grado di affrontare le manovre di primo soccorso. – Ha affermato la dott.ssa Ilaria Battistoni - Con il massaggio cardiaco nei primi cinque minuti dall’attacco, oltre a tenere in vita il paziente, si evita il danno neurologico. Molto spesso si ha paura di aiutare e questi corsi nascono per dare sicurezza ai ragazzi su come intervenire con piccolissime azioni che possono fare la grande differenza nella vita di una persona.”

“ANPAS Marche è da sempre in prima linea nella formazione sulle tecniche di primo soccorso alla popolazione - ha dichiarato Andrea Sbaffo Presidente ANPAS Marche - abbiamo colto con piacere la volontà dei cardiologi Battistoni e Francioni di insegnare la rianimazione cardiopolmonare agli studenti. Con i nostri volontari organizziamo lezioni nelle scuole per formare una popolazione attiva e cosciente di poter aiutare le persone. I giovani delle nostre Associazioni trasmettono ai ragazzi la voglia di fare volontariato nella consapevolezza di essere determinanti nel soccorso di una vita umana.”

Lezioni a scuola con metodologie innovative che prevedono l’uso dei cellulari e delle nuove tecnologie. “Il corso è stato studiato appositamente per gli studenti con una metodologia innovativa e di grande appeal che utilizza principalmente nella sua parte teorica i telefoni cellulari, con i quali i ragazzi interagiscono con le nostre piattaforme multimediali dedicate nel web in contest di gruppo. – Ha spiegato il Dott. Matteo Francioni - La seconda parte del corso prevede la formazione diretta sul campo con l’utilizzo dei manichini dove i ragazzi imparano le manovre di primo soccorso con il massaggio cardiaco e il corretto utilizzo dei defibrillatori.”

Una generazione Z formata e consapevole della capacità di poter intervenire in un primo soccorso, a seguire i commenti di alcuni studenti del Liceo Scientifico Vito Volterra di Fabriano che raccontano la loro esperienza. “Può succedere in qualsiasi momento di trovarsi di fronte ad un parente o ad un amico che abbia bisogno di aiuto ora so bene come intervenire, il corso è stato stimolante e coinvolgente e mi ha dato molta sicurezza.” L

I corsi sono gratuiti, grazie anche al sostegno della BCC Banca di Ancona e Falconara Marittima e sono a disposizione delle scuole delle Marche su prenotazione, per info T. 071 5239, e mail: lifegenz@anpasmarche.org