Parlare in pubblico, un corso con la mental coach: i dettagli per partecipare

Il format Medicina per Me! riprende con gli appuntamenti in presenza. Dopo i webinar durante il periodo del lockdown che hanno coinvolto persone da più parti d’Italia, è in programma ad Ancona, per il 10 ottobre, una giornata intera dedicata al public speaking, in collaborazione con la Life Mental Coach Roberta Cesaroni.



Medicina per Me!, che propone di volta in volta incontri su tematiche legate alla salute e al benessere inteso nell'accezione più ampia del termine, da ottobre si presenta con una nuova veste attraverso una modalità più interattiva del solito. «Come tutti sappiamo, il benessere passa anche attraverso la sicurezza in noi stessi e a volte si va in cerca di coraggio per superare la paura di parlare in pubblico. Parlare in pubblico però non significa solo avere a che fare con una vasta platea: significa essere in grado di non temere di parlare davanti a qualcuno. Parlare in pubblico con efficacia è oggi una necessità per tutti. Per il professionista che deve prendere la parola in un convegno, per il politico che parla a una platea, per il dipendente che vuole chiedere l’aumento al capo, per lo studente che vuole superare un esame universitario, per chi deve superare un colloquio di lavoro, per l’insegnante che deve parlare ai suoi studenti, per il genitore che deve dialogare con il proprio figlio, per l’allenatore che deve interagire con gli atleti – spiegano gli organizzatori - Con l’appuntamento del 10 ottobre si punta l’attenzione sulle varie sfumature del public speaking, con un programma strutturato attraverso anche lezioni individuali e interattive tenute dall’esperta Roberta Cesaroni».

Come partecipare

L'appuntamento è per sabato 10 ottobre, dalle 9 alle 18 all'Ego Hotel di Torrette di Ancona. Necessaria prenotazione. Infoline: info@medicinaperme.it



