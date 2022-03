Meglio Facebook o manifesto pubblicitario? Un corso aiuta a scegliere

JESI - Acquistare un'inserzione su Facebook o una pagina pubblicitaria su un quotidiano locale? Investo su google oppure su una campagna di affissioni? Sempre più spesso sono queste domande affollano testa di piccoli imprenditori, artigiani, professionisti del territorio. Fare delle scelte giuste per comunicare la propria attività è infatti oramai determinante per ogni iniziativa imprenditoriale. Ma troppo spesso tali decisioni nascono da una non conoscenza degli strumenti e delle tecnologie. Proprio con l'obiettivo di aiutare gli imprenditori davanti a questi veri e propri dilemmi, CNA Comunicazione di Ancona ha ideato e organizzato un nuovo format di incontri formativi dal titolo "Match! Incontri di Comunicazione".

Si tratta di veri e propri confronti attorno ad alcune delle grandi domande sulla comunicazione, che vedranno protagonisti i professionisti del territorio chiamati a "difendere" le proprie strategie o tecniche di comunicazione. Un match, appunto, dal sapore giocoso ma utile a capire quali elementi possono determinare una scelta in comunicazione.

Si parte da Jesi, giovedì 31 marzo alle ore 18.30 al Jack Rabbit con il tema "scottante": meglio investire in pubblicità online o offline? Sul ring virtuale due personalità importanti della comunicazione: Carlotta Carucci, fondatrice della agenzia Vanilla Marketing e Andrea Libenzi volto storico delle affissioni e della pubblicità esterna. Gli eventi di "Match!" proseguiranno poi nel mese di aprile e maggio a Senigallia e Ancona. Luoghi ospiti e argomenti ancora da svelare.