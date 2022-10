Concorso in Regione Marche: al via il corso di preparazione

La Sg.formazionegiuridica organizza un corso completo per la preparazione ai concorsi per 38 posti in Regione, rispettivamente n. 5 posti di Collaboratore ai servizi di supporto” – categoria B – n. 6 posti di “Assistente amministrativo contabile” – categoria giuridica C n. 27 posti “Funzionario Amministrativo e finanziario” – categoria D Le lezioni si terranno ad Ancona. Per informazioni è possibile contattare la dottoressa Guarducci al 3486809930 o inviare una mail al seguente indirizzo: sgformazionegiuridica@yahoo.it.