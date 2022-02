Sommelier, parte il corso di primo livello ad Ancona

Corso per sommelier ad Ancona, a partire da Giovedì 24 marzo presso il SeePort Hotel – Via Rupi di Via XXIX Settembre, 12. (orario 20:30-22:30). L'evento formativo è organizzato da Assosommelier.

Il programma

Il programma del Primo Livello del Corso Sommelier Ancona:

Giovedì 24/03/2022 1. Storia della viticoltura dalle origini ai giorni nostri

Giovedì 31/03/2022 2. La vigna – produzione delle uve

Giovedì 07/04/2022 3. La cantina – Produzione e componenti del vino

Sabato 09/04/2022 4. Visita didattica a una azienda vitivinicola

Giovedì 14/04/2022 5. Esame visivo ed esame olfattivo del vino

Giovedì 21/04/2022 6. Esame gustativo del vino – scheda descrittiva e scheda punteggio

Giovedì 28/04/2022 7. Vini spumanti

Giovedì 05/05/2022 8. Vini passiti, Vini liquorosi, muffati e Icewine

Giovedì 12/05/2022 9. Il servizio del vino e le funzioni del sommelier

Giovedì 19/05/2022 10. La piramide qualitativa, la legislazione del vino

Giovedì 26/05/2022 11. Studio e degustazione dei principali Vitigni Internazionali

Ogni lezione avrà una prima parte teorica e una seconda parte con esperienze di assaggio guidate e raccontate dai docenti con una carta dei vini consultabile.

Informazioni

Il corso è a pagamento. Per ulteriori informazioni:

mail corsi@assosommelier.it

Tel., SMS e Whatsapp +39 392 045 8249