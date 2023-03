Diventare maestro di sci: come presentare la domanda per le selezioni

Sono da poco riaperti i termini di presentazione delle domande per le selezioni di accesso al corso abilitante di Maestro di sci, organizzato dalla Regione Marche con il Collegio Maestri di sci delle Marche. Le selezioni per il nuovo corso prendono avvio a seguito della conclusione, lo scorso 1° marzo, del precedente percorso formativo che ha visto l’abilitazione di 38 nuovi maestri di sci. “Testimonianza questa – dichiara l’assessore regionale allo Sport, Chiara Biondi - dell’impegno della Regione Marche e del Collegio Maestri di Sci delle Marche in un’attività che va nella direzione di rafforzare ed incentivare la presenza di professionisti della montagna nelle aree interne, contribuendo alla strategia regionale di rivitalizzazione di questi territori”. Le domande possono essere presentate fino all’8 aprile 2023, mentre le selezioni sono programmate dal 17 al 20 aprile. Il bando può essere consultato ai seguenti link: https://www. maestridiscimarche.it/ https://www.regione.marche.it/ Regione-Utile/Turismo-Sport- Tempo-Libero/Sport# Professioni-sportive-della- montagna