Da città a meta turistica del gourmet, un corso per i professionisti della comunicazione

SENIGALLIA - Un'ora di formazione gratuita per tutti i professionisti della comunicazione e gli operatori turistici del territorio. Oggetto del confronto: le basi strategiche, comunicative e promozionali che permettono di fare emergere una destinazione turistica. Sarà questo l'oggetto dell' incontro formativo dal titolo “Gourmet Destination: diventare una meta turistica partendo dal buon cibo”, organizzato nell'ambito dell'iniziativa "POLI: Senigallia Città Gourmet" organizzata da CNA Ancona, dal Brand Festival insieme al Comune di Senigallia. Con il sostengo di Camera di Commercio delle Marche e del Confidi Unico.

In "cattedra" una delle massime esperte in Italia nell'ambito del Food&Wine Tourism, Roberta Milano. Travel & Tourism marketing strategist, Milano è direttrice scientifica del Food & Wine Tourism Forum, membro del Comitato scientifico BTO - Buy Tourism Online ed ha ricoperto il ruolo di direttore Marketing Digitale in ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo oltre che docente all'Università Cattolica di Milano e all'Università di Genova. Ho fatto parte del Laboratorio per il Turismo Digitale presso il MiBACT e del Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana. Ha progettato e diretto il Master universitario in Marketing e Web Marketing Turistico Territoriale (UniGe - 2009), primo in Italia su questi temi. Ha all'attivo anche diverse pubblicazioni fra cui "Turismo e Reput'Azione" (2013, Maggioli Editore), "Viaggi in Rete" (2011, Franco Angeli), "Linguaggi Digitali per il Turismo" (2010, Apogeo). L'incontro si svolgerà alla Rotonda a Mare il prossimo 03 Febbraio a partire dalle ore 16.30. I posti sono limitati, per iscriversi è necessario compilare il form e prenotare il proprio posto qui -> https://www.brandfestival.it/poli-senigallia-citta-gourmet/