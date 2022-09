Un corso dalla Croce Rossa per imparare a usare il defibrillatore

ANCONA - Il prossimo 30 settembre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 19:30 è organizzato l’ottavo corso gratuito BLSD (Basic Life Support Defibrillation) per Soccorritore Laico, rivolto alla cittadinanza e svolto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona. Il Corso è realizzato nell’ambito del progetto Progetto Cuore Ancona città Cardioprotetta approvato con una delibera di giunta.II corso è rivolto a cittadini maggiorenni e prevede un numero limitato di posti (15 partecipanti). Per poter partecipare è necessaria una iscrizione.

l progetto continua e prevede l’installazione di altre defibrillatori ad uso pubblico sul territorio e contestualmente l’organizzazione di altri corsi gratuiti BLSD. Prevede una raccolta fondi al fine di finanziare l’ampliamento dei dispositivi istallati sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate con bonifico bancario al seguente iban: IT23Q0306902609100000300004 indicando la causale del versamento: Progetto cuore: Ancona città cardioprotetta.