Croce Gialla, chiuso il corso per i nuovi volontari: «Compiuto il primo passo»

ANCONA - Cresce la grande famiglia della Croce Gialla di Ancona, che in questi giorni si è arricchita di nuovi volontari con la chiusura del corso riservato alle nuove leve. Studenti, impiegati, operai casalinghe e liberi professionisti hanno deciso di dare una mano all’associazione ma anche al prossimo frequentando il corso base di pronto soccorso organizzato dalla stessa Croce Gialla di Ancona. Una serie di incontri che permetterà ai nuovi volontari di salire sui mezzi dell’associazione, cosi come di prestare la propria opera in assistenza alle manifestazioni sportive e nei servizi secondari taxi sanitari. Soddisfatto del risultato raggiunto e della formazione data Alberto Caporalini, presidente della Croce Gialla di Ancona: “Questi nuovi volontari,a cui va il mio ringraziamento, hanno compiuto il primo passo, ovvero la frequentazione del corso base. Ora, poco alla volta, scopriranno il pianeta Croce Gialla, come funzionano i servizi, la disponibilità e sopratutto che tipo di aiuto poter dare all’associazione. Alcuni preferiscono fare i servizi secondari e magari le assistenze alle manifestazioni sportive, altri invece dopo una successiva formazione si approcciano ai mezzi che effettuano i servizi in stretto contatto con la centrale operativa del 118”.