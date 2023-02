Una "palestra di vita" chiamata Croce Gialla: corso per diventare nuovo socio

ANCONA - Un corso per nuovi soci, ma anche la possibilità di rientrare nel progetto del Servizio Civile. Questi sono giorni intensi alla sede della Croce Gialla di Ancona, dove le iniziative di certo non mancano come puntualizza il presidente Alberto Caporalini: «Venerdi 10 febbraio scadono i termini per la presentazione delle domande del Servizio Civile. Questa è una grande possibilità per i giovani. I tanti ragazzi che in questi anni hanno scelto di fare il servizio civile in Croce Gialla hanno avuto modo di scoprire da vicino un mondo quello della sanità piuttosto complesso se visto dall’esterno. La nostra associazione sotto questo aspetto è una palestra di vita. Molti di questi ragazzi terminato il servizio civile hanno fatto la scuola per infermieri, per fisioterapisti cosi come non sono mancate le iscrizioni alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Altri ancora proprio per i servizi che facciamo hanno avuto modo di relazionarsi con le forze dell’ordine basti pensare ai tanti che hanno tentato e con successo il concorso in Polizia o Guardia di Finanza. Ragazzi che una volta formati hanno trovato lavoro anche nel settore delle pubbliche assistenze».

Oltre al Servizio Civile, le cui domande devo arrivare entro e non oltre venerdi 10 febbraio, in questi giorni è iniziato il corso per nuovi soci: «I posti sono ancora disponibili basta solo mettersi in contatto con il nostro responsabile Francesco Giovagnoli per tutte le indicazioni del caso. Il corso nuovi soci dà la possibilità a tutti di salire sui mezzi della nostra associazione». Per eventuali informazioni sia sui corsi che sul sertvizio civile è disponibile un recapito telefonico 329/3814716 Francesco Giovagnoli