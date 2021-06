Conerobus, corso per manutenzione di veicoli elettrici e ibridi

Saper cogliere la sfida della transizione ecologica nel comparto dei trasporti e della mobilità attraverso nuove figure professionali capaci di affrontare il cambiamento imposto dalla rivoluzione green. E’ tra gli obiettivi chiave della Mobility Academy, il polo formativo nazionale della Conerobus Service, che questa mattina ha presentato il corso di formazione per tecnici specialisti manutentori di veicoli a propulsione elettrica. Una proposta, promossa in collaborazione con lo studio professionale Libra Tecnologies & Services, per offrire a singoli professionisti e realtà aziendali l’opportunità di acquisire le abilità necessarie ad operare su mezzi ibridi ed elettrici.

«La formazione – afferma Muzio Papaveri, presidente della Conerobus Service - rappresenta la leva per realizzare il cambiamento, che tende verso una mobilità sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. La nostra proposta non è rivolta solo a figure singole, tecnici e personale amministrativo coinvolto nelle valutazioni del rischio, ma anche a tutte le aziende di servizi ed imprese dotate di una struttura dedicata alla manutenzione di veicoli elettrici e ibridi. Il futuro sta bussando alla porta e il nostro lavoro è essenziale per aggiornare e qualificare le competenze di chi lavora in un settore che sta rapidamente evolvendo». Tenuto da esperti riconosciuti, il corso è stato sviluppato in stretta collaborazione con l’Associazione Manutenzione Trasporti (ManTra) e consente la successiva iscrizione al Registro nazionale dei manutentori qualificati nei trasporti. Il percorso formativo durerà d 32 ore e inizierà il 14 settembre.