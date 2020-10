Imparare a fare la birra in casa, arriva il corso online targato CNA

Imparare a fare la birra a casa, comprendere e capire le materie prime, le tecniche e i segreti. Insomma, il primo passo per far diventare la propria passione un mestiere. È questo l’obbiettivo del primo corso di homebrewing organizzato dalla CNA Alimentare di Ancona nell’ambito delle iniziative promosse per il Festival “In bocca al luppolo” 2020.

Le lezioni

Il corso, on line, prevede nella 1° lezione: presentazioni, cenni storici, stili e geografia della birra, introduzione alla produzione e agli ingredienti birrai. La 2° e 3° lezione si concentreranno sulle materie prime (acqua, malti e cereali, zuccheri, luppoli, etc.). La 4° lezione tratterà le tecniche di produzione del mosto, la fermentazione e l’imbottigliamento e conservazione. Infine l’unica lezione in presenza, l’ultima sarà una prova pratica di produzione del mosto con tecnica all grain. Il corso sarà tenuto dal mastro birrario Filippo Olmeda ed è aperto ad un massimo di 10 persone. Il percorso formativo è gratuito con l’acquisto dei pacchetti di birre dei birrifici aderenti al Festival e presenti sul sito di progetto www.inboccaalluppolo.com. La partenza del corso è fissata per martedì 3 novembre, con cadenza due volte a settimana (il martedì e il giovedì) dalle ore 21.00 alle ore 23.30 e si concluderà domenica 15 novembre con la prova pratica. Nel caso in cui le normative sanitaria di urgenza impediscano l’ultima lezione, questa sarà rinviata al termine dell’emergenza stessa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Info e contatti

www.inboccaalluppolo.com

Andrea Cantori (segretario CNA Alimentare) – acantori@an.cna.it - 3483363017

Gallery