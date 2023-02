Un corso per diventare "Baywatch": requisiti e come iscriversi all'evento FISA

JESI - Come diventare assistente bagnanti: il corso teorico-pratico tenuto dai maestri di salvamento della FISA è aperto alle iscrizioni. La delegazione FISA della provincia di Ancona organizza a Jesi un nuovo “corso Assistenti Bagnanti” 2023 per il conseguimento del brevetto professionale. Il corso, che si concluderà a maggio, è aperto a candidati tra i 16 e i 60 anni di età, previa prova di selezione, e prevede moduli teorico-pratici che mirano a incrementare la cultura del soccorso, del salvamento e del mare e ad addestrare veri soccorritori acquatici.

Nelle attività formative FISA al primo posto c’è la sicurezza dei soccorritori, che impareranno a usare correttamente i dispositivi di protezione individuale e gli strumenti idonei di sorveglianza e soccorso in ambiente acquatico. L’abilitazione di Assistente Bagnanti verrà rilasciata alla fine del corso, superato con esito positivo un esame presieduto dal Maestro di Salvamento FISA e da un medico specializzato, nel caso del Brevetto Assistente Bagnanti Piscina, ai quali si aggiunge una delegazione della Capitaneria di Porto, nel caso del Brevetto Assistente Bagnanti Mare Laghi e Piscine.

Oltre a essere un titolo necessario per esercitare la professione di Assistente Bagnanti, il brevetto dà diritto a crediti scolastici e punteggi nei concorsi militari. Le competenze apprese sono essenziali anche al di fuori dell’ambito professionale del soccorritore acquatico: manovre di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare fanno la differenza in ogni scenario. La Federazione Italiana Salvamento Acquatico è ormai da anni presente sul territorio marchigiano per promuovere la salvaguardia della vita umana in mare attraverso l’organizzazione di eventi mirati, esercitazioni, corsi di formazione e prevenzione nelle scuole. Per info su questo corso e sugli altri programmati per l’estate e nelle altre sedi della provincia: 3394064401 –