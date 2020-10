Scienze forensi e tencologia al servizio della giustizia: un ciclo di incontri con gli esperti

Lo Studio legale Fusario organizza un ciclo di incontri on line su piattaforma Zoom, dal 5 all’8 Ottobre dedicati alle scienze

forensi, all’alta tecnologia e alla criminologia forense al servizio della Giustizia. Ogni sessione è accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona per l’attribuzione di 2 crediti formativi per gli avvocati e le iscrizioni sono valide fino al raggiungimento di n. 100 posti per ogni sessione. Il progetto è stato concepito dall’avvocato anconetano Mario Antonio Massimo Fusario in relazione al prossimo inserimento nell’ordinamento delle specializzazioni forensi (DM 144/15): «Gli studi legali devono ripensare la propria organizzazione per potersi far trovare pronti per questa nuova sfida» spiega Fusario.

Il programma completo

Un ciclo di incontri dedicati alla formazione professionale continua, gratuiti, su piattaforma zoom

Le scienze forensi al servizio della giustizia (5/10/2020 - 17.30-19.30)

Introduzione ai lavori Mario Antonio Massimo Fusario

Moderatore

Antonio De Angelis

Interventi

Ore 17.30 Il DNA nelle aule di giustizia

Loredana Buscemi

Ore 18.00 L’RNA svela l’ora del decesso

Mauro Pesaresi

Ore 18.30 Cosa dicono gli insetti nella scena del delitto

Stefano Vanin

Ore 19.00 Il sopralluogo sulla scena del crimine

Manuel Papi

Ore 19.30 Chiusura dei lavori

Iscrizione QUI

L'alta tecnologia al servizio della giustizia: (6/10/2020 - 17.30-19.30)

Introduzione ai lavori Mario Antonio Massimo Fusario

Moderatori

Maurizio Miranda

Mariarita Mirone

Interventi

Ore 17.30 L’informatica forense al servizio dell’Autorità Giudiziaria

Luca Russo

Ore 18.00 L’intelligenza artificiale nella fase istruttoria (prospettive del processo civile)

Valentina Billa

Ore 18.30 La Giustizia Predittiva

Luigi Viola

Ore 19.00 CASE REPORTS

Margherita Carlini

Ore 19.30 Chiusura dei lavori

Iscrizione QUI

07/10/2020 3a giornata 17.30-19.30

La violenza sulle persone fragili si può e si deve fermare (07/10/2020 - 17.30-19.30)

Introduzione ai lavori Mario Antonio Massimo Fusario

Moderatore

Igor Giostra

Interventi

Ore 17.30 Il vaso di Pandora

Margherita Carlini

Ore 18.00 Uno strumento prezioso: la prova biologica

Loredana Buscemi

Ore 18.30 La paura nella denuncia

Egle Asciutti

Ore 19.00 Chiusura dei lavori

Iscrizione QUI

La responsabilità penale medica: vecchi e nuovi scenari ala luce della pandemia

Introduzione ai lavori Mario Antonio Massimo Fusario: (08/10/2020 - 17.15-20.00)

Moderatore

Loredana Buscemi, Fulvio Borromei

Ore 17.30 La Responsabilità Sanitaria ai tempi dell’emergenza (COVID), lo sciacallaggio

mediatico, le tutele per gli esercenti la professione sanitaria: Mario Antonio Massimo Fusario

Ore 18.00 La responsabilità dell’Avvocato per le azioni senza fondamento in danno degli esercenti la professione sanitaria: Enrico Basso

Ore 18.30 Medmal report 2020: in Italia un sinistro ogni 10 giorni per struttura pubblica: Marco Olivieri

Ore 19.00 Lo specialista della disciplina da associare al medico legale: Stefano Raffaele Giannubilo

Ore 19.30 Chiusura dei lavori

Iscrizione QUI

Organizzazione e Direzione Scientifica

Mario Antonio Massimo Fusario

Egle Asciutti, Avvocato, Coordinatore Aiga Marche, Macerata

Enrico Basso, Avvocato, Componente redazione scientifica per la Provincia di Ancona "RIDARE", Ancona

Valentina Billa, Avvocato, Treviso

Loredana Buscemi, Medico Legale, Presidente Genetisti Forensi Italiani (GeFI), Ancona

Margherita Carlini, Psicologa e criminologa – Centro Antiviolenza, Ancona

Mario Antonio Massimo Fusario, Giunta Nazionale AIGA, Associazione Giovani Avvocati, Ancona

Stefano Raffaele Giannubilo, Ginecologo, Ancona

Marco Olivieri, Broker Assicurativo Marsh, Genova

Manuel Papi, Medico Legale, Ancona

Mauro Pesaresi, Medico Legale, Ancona

Luca Russo, Informatico Forense, Ancona

Stefano Vanin, Entomologo Forense, Presidente Gruppo Italiano Entomologia Forense (GIEF), Presidente European

Association for Forensic Entomology (EAFE) Genova

Luigi Viola, Avvocato, professore a c. di Diritto Processuale Civile presso l'Università degli Studi e.Campus di Roma.

Moderatori

Fulvio Borromei, Medico, Presidente dell’Ordine Medici Chirurghi Odontoiatri della Provincia di Ancona

Antonio De Angelis, Avvocato, Presidente Aiga Nazionale, Terni

Igor Giostra, Avvocato, Camera Penale, Fermo

Maurizio MIranda, Avvocato, Presidente Ordine Avvocati di Ancona, Ancona

Mariarita Mirone, Avvocato, Coordinatore Aiga Area Centro, Siena.