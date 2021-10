Gestire il controllo del Green Pass, norme e sanzioni: corso in videoconferenza

L’ Associazione Italiana di Esperti in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, organizza un seminario il prossimo 16 ottobre sui seguenti temi:

Come gestire le attività di controllo del green pass?

Un datore di lavoro può chiedere al proprio dipendente se è vaccinato?

Chi sarà preposto ai controlli in relazione al rispetto delle nuove disposizioni in materia?

Quali sono le sanzioni previste in caso di inadempienza?

Il corso è in videoconferenza e gratuito solo per i soci (a pagamento per i non soci, vedi locandina). Informazioni s www.aiesil.it