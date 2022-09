«Noi dei corsi serali», rimettersi sui libri dopo i 40 anni: iscrizioni ancora aperte al Laeng-Meucci

«Mamma anche tu devi fare i compiti!”: è così, che con un po’ di ironia e di tenerezza, le figlie adolescenti commentano l’impegno di Romina Pietrella, che frequenta il corso di Moda serale e si diploma quest’anno. Un impegno notevole per lei, 47 anni, un impiego in maglieria e una famiglia da portare avanti: ma per Romina, che ha sempre lavorato nel campo della moda, a partire dai 14 anni, è stata «un’occasione che ho subito colto perché completava un percorso fatto in precedenza, con un corso di tre anni, in una scuola privata, che mi ha dato la qualifica di modellista sartoriale. Il corso serale mi ha anche dato la possibilità di fare un approfondimento, aprendomi al mondo della merceologia tessile; inoltre desideravo avere un diploma che fosse riconosciuto anche a livello europeo. Certo non è facile frequentare le lezioni lavorando, ma è una cosa bella che offre il territorio e appena ne ho avuto notizia mi sono iscritta».

Per quanto riguarda il corso serale di Manutenzione e assistenza tecnica, uno dei diplomati del 2021, Antonino Morello, racconta che «è stata un’esperienza molto gratificante. Pensavo che a 43 anni rimettersi sui libri sarebbe stato uno sforzo titanico, ed invece il diploma conseguito mi è servito tanto dal punto di vista lavorativo per nuovi sbocchi e, cosa non meno importante, per una persona fuori regione come me, è stata l’occasione per costruire rapporti di amicizia».

Le iscrizioni ai corsi serali organizzati dall’IIS Laeng-Meucci sono ancora aperte: gli indirizzi attivati, come detto, sono “Manutenzione ed assistenza tecnica” e “Moda”. I corsi sono gratuiti e prevedono esclusivamente, come i diurni, una tassa e un contributo di iscrizione e frequenza minimo. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì generalmente dalle 18 alle 22 e l’iscrizione è aperta a tutti, senza limiti di età. Da sottolineare che già dopo il primo anno di frequenza è possibile ottenere la qualifica professionale e nel giro di tre anni si arriva al diploma vero e proprio.