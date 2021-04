Conoscere e parlare con un neonato, incontri formativi: il programma di aprile

Partono ggi gli incontri del progetto di sostegno ai bambini nei primi 1000 giorni di vita dell’Associazione Michelepertutti, dedicato alla popolazione di Ancona. Realizzato con il patrocinio del Comune di Ancona, Assessorato Politiche Sociali in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Educative, Caleidoscopio prevede una prima fase formativa per gli operatori dell’infanzia ed informativa per i genitori, ed una seconda fase di laboratori in presenza (pandemia permettendo) negli asili nido di Ancona, aderenti all’iniziativa. Gli incontri sono gratuiti, condotti da logopedista, psicologa, neuropsicomotricista ed osteopata, con lunga e consolidata esperienza nella riabilitazione dei bambini. Seguiranno gli incontri dedicati ai genitori, sempre con le stesse relatrici.

Realizzati grazie a Chiesa Valdese e Unicredit, gli incontri sono completamente gratuiti per gli utenti. Non appena possibile, compatibilmente con l’andamento epidemiologico, le professioniste relatrici del corso andranno in presenza negli asili nido, per completare con sessioni dal vivo, la formazione ed il supporto agli educatori.

Iscrizione

Per partecipare basta registrarsi all’indirizzo iscrizioni@michelepertutti.org: si riceveranno link ed istruzioni.

Il programma di aprile

19/04/2021 Gioco e movimento: Ccome gestire un neonato - Ore 18,00 (dottoressa Giulia Bertazzoli, Osteopata);

21/04/2021 Il linguaggio dei neonati- Ore 18,00 (dottoressa A. Latini, Logopedista);

26/04/2021 Dal rotolo ai primi passi, cosa fare con i bimbi - ore 18,00 (dottoressa Giulia Bertazzoli, Osteopata);

20/04/2021 A cosa giochiamo? - ore 18,00 (Dottoressa O. Persichetti, neuropsicomotricista);

28/04/2021 Dai versi alle prime parole, come parlare con i bimbi - ore 18,00 (Dottoressa A. Latini, Logopedista).