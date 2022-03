Saldatore e tecnico meccatronico: corsi gratis di Confartigianato

ANCONA/JESI - Ultimi posti disponibili per i corsi di qualifica gratuiti per saldatore e tecnico meccatronico, in programma nell’anconetano. I corsi sono promossi da Imprendere Srl, ente di formazione di Confartigianato, sono finanziati dalla Regione e gratuiti per tutti i partecipanti. Il corso di saldatore avrà una durata di 600 e sarà utile per apprendere tutti i tipi di saldatura attraverso un approccio sia teorico che pratico. È inoltre garantito uno stage di 240 ore nelle aziende del settore dove si avrà l’occasione di sperimentare praticamente le conoscenze e competenze acquisite durante il corso. La formazione si terrà all’Istituto Podesti – Calzecchi – Onesti di Ancona e il corpo docenti utilizzato sarà quello dell'accademia "l’Airone P.G."

L’avvio del corso è previsto per il 31 marzo e il percorso formativo ci si aspetta abbia una durata di almeno 6 mesi, comprese eventuali pause estive. «Oggi quella del saldatore – spiegano i referenti - è una tra le figure più ricercate nel mercato del lavoro ed è difficile trovare un percorso formativo che possa formare un saldatore in modo adeguato, affrontando tutte le tipologie di saldatura in circolazione: noi offriamo questa opportunità, per di più gratuitamente».

Inoltre, a Jesi, al centro per l’impiego e la formazione, prenderà il via il corso di 500 ore (di cui 100 di stage) per tecnico meccatronico delle autoriparazioni: la qualifica ottenuta, grazie alla trasmissione di conoscenze e competenze specifiche, sarà necessaria per aprire una propria autofficina o per lavorare nelle ditte del settore (così come previsto dalla normativa vigente DGR n. 1284/2014). L’avvio di questo corso è invece previsto per il 22 marzo. Le domande sono in scadenza nei prossimi giorni. Per info:

Corso Saldatore: 0721 1713272 – 0721 1704274 g.biondi@confartigianatoimprese.org

Corso Tecnico meccatronico: 0721 1704274 - 1713272 a.marcantognini@confartigianatoimprese.org