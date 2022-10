Controlli della polizia nei pressi degli istituti e incontri con gli studenti: continua “Scuole sicure”

SENIGALLIA - Il Commissariato di Senigallia continua le attività di vigilanza in prossimità degli istituti scolastici cittadini. I servizi rientrano nel piano “Scuole Sicure”, da qualche anno avviato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che ha la finalità di assicurare una costante presenza di personale della Polizia di Stato in aree prossime agli istituti scolastici o, comunque, frequentate da studenti. L’intento è quello di prevenire non soltanto episodi di reato, ma anche bullismo e uso di sostanze illecite.

Il servizio ha dato riscontro positivo non soltanto in termini repressivi, consentendo la denuncia di alcuni spacciatori o la segnalazione di assuntori, ma anche e soprattutto in termini preventivi. L’attività è associata alla partecipazione di agenti negli incontri con gli studenti. Incontri che lo scorso anno hanno visto anche l’impiego delle Unità Cinofile della Questura di Ancona e di personale del Compartimento Polizia Postale delle Marche e che hanno consentito di fornire, a diverse centinaia di studenti, importanti spunti di riflessione in ambiti di particolare rilievo per l’età, quali quello del bullismo, dell’uso di sostanze stupefacenti o alcoliche e delle relative conseguenze dannose. Gli incontri verranno prossimamente riattivati.