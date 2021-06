CONFAPI - Empower your Business: webinar di confronto con Regione Marche e Fondo Fapi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

ANCONA – Stefano Aguzzi, Assessore Regionale alla Formazione e Luca Sanlorenzo, Presidente del Fondo Formazione Fapi sono gli ospiti principali del webinar organizzato da Confapi Ancona sul tema “Empower your business” in programma mercoledì 30 giugno dalle ore 15 in videoconferenza. Iscrizione gratuita inviando una mail a info@confapiancona.org

«L’obiettivo dell’incontro – spiega Mauro Barchiesi, Presidente di Confapi Ancona che avvierà il webinar – è proseguire nel percorso di promozione della cultura della formazione per le imprese che sosteniamo attraverso il fondo Fapi». La presenza del Presidente nazionale Sanlorenzo sarà l’occasione per ribadire quanto la pandemia ha contribuito a rimarcare l’importanza della formazione «e la necessità - insiste Barchiesi - di avere un fondo interprofessionale che valorizzi il principio della mutualità a favore delle piccole imprese». L’incontro prevede l’intervento di Michele Montecchiani, Direttore di Confapi Ancona e il punto di Barbara Orazi, Team Leader Formazione di Confapi Ancona che fornirà il quadro delle attività svolte anche nel lungo periodo di lockdown e dell’attività finanziata nell’ultimo anno che hanno consentito alle aziende di aggiornarsi rispetto alle novità normative in vari ambiti migliorando le proprie conoscenze. Quindi l’intervento dell’Assessore Aguzzi e del Presidente Sanlorenzo.

Contribuirà a confermare l’importanza di svolgere una formazione continua utilizzando gli strumenti a disposizione Marco Pagni Frette, Ceo dell’azienda TopCon di Ancona che ha realizzato un articolato progetto di formazione per i propri dipendenti utilizzando sia i fondi regionali che quelli del Fondo Fapi.