Concorso per entrare in polizia locale, il Siulp organizza lezioni di preparazione: come iscriversi

ANCONA - Il SULPL Nazionale (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) ha organizzato con il suo Laboratorio di formazione due corsi online dedicati a coloro che intendono partecipare ai concorsi pubblici per il profilo di Ispettore o Agente di Polizia Locale.«I concorsi per entrare a far parte della Polizia Locale sono tra i più complessi, per cui un corso può essere sicuramente d'aiuto - scrive il sindacato in una nota- le materie da approfondire sono molteplici e per poter arrivare preparati occorre iniziare a studiare con largo anticipo. I contenuti necessitano di tempo per essere ben assimilati. Il nostro scopo è proprio quello di dare un valido aiuto ai futuri agenti e ufficiali».

Il corso per aspiranti ispettori è suddiviso in 18 lezioni a partire da lunedì 9 gennaio 2023 fino a sabato 28 gennaio, per un totale di 45 ore di alta formazione. Il corso per aspiranti agenti prevede invece 16 lezioni con inizio lunedì 30 gennaio 2023 fino a giovedì 16 febbraio, per un totale di 40 ore di formazione.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato, in diretta su piattaforma zoom. I docenti sono esperti professionisti del settore. Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione, valido anche ai fini delle progressioni di grado per chi è già dipendente di una Pubblica Amministrazione. Il programma affronterà tutte le materie richieste nei vari bandi di concorso. Per ulteriori info e costi scrivere a laboratorio.formazione@sulpl.it o inviare messaggio whatsapp al 327 319 3082.