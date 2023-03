Come e perché leggere le etichette sui prodotti alimentari: incontro formativo

ANCONA - Spiegare quali sono le informazioni obbligatorie e in che modo queste devono essere poste in evidenza su di un’etichetta alimentare. La conferenza organizzata da Andos Ancona - – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, si tiene il 30 marzo alle ore 17:30 - nella sede del CSV Marche in via della Montagnola 69/a, e ha l’obiettivo di aiutare il consumatore a compiere scelte consapevoli, anche e soprattutto nel caso di problematiche mediche non solo legate al seno. “L'etichettatura alimentare, impariamo a leggerla” è tenuta da Devis Bulfon, agronomo referente dell’associazione. Per partecipare alla conferenza, che come sempre ANDOS Ancona organizza a titolo gratuito, è gradita la prenotazione (telefonando al 333/3227474 o via mail, info@andosancona.it.). Spiega il relatore, Devis Bulfon: “Spesso non sappiano cosa e come leggere un’etichetta alimentare, quali sono i dati obbligatori che devono essere per legge presenti, quali invece sono importanti oltre alla ben nota tabella nutrizionale. Per esempio, è importante verificare l’eventuale presenza di allergeni secondari, che possono fornirci informazioni sia sul prodotto che sul produttore, oppure saper distinguere il Tmc dalla data di scadenza, oppure capire che tipo di trattamento ha subito il prodotto.” Nell’etichettatura alimentare ci sono informazioni molto preziose che, se lette e capite, servono al “consumatore medio” per fare delle scelte alimentari il più consapevoli possibili.

Con questo incontro si conclude il ciclo di appuntamenti che la sezione ANDOS di Ancona ha organizzato per il 2023 su temi come l’importanza della alimentazione, su corsi di “auto esame”, sulle visite senologiche e laboratori di arteterapia. L’Associazione, fra le sue attività, fornisce consulenza medica, psicologica, socio assistenziale e organizza incontri per chi è stato operato o per chi ha bisogno di informazioni e supporto. Nella sede in via Scrima 29 ad Ancona, il martedì e il giovedì offre la possibilità di ricevere chi ne ha bisogno nelle tre ore di apertura su appuntamento. Andos comitato di Ancona il mese della prevenzione “Ottobre Rosa”, in collaborazione con le istituzioni, con una intensa attività di sensibilizzazione e informazione.