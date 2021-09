Entrare in Croce Gialla, inizia il corso di formazione

Inizierà martedì 21 settembre il corso di pronto soccorso organizzato dalla Croce Gialla di Ancona. Appuntamento nei locali dell’associazione in via Ragusa, nel rispetto di tutte le normative previste ai fini del contrasto al Covid 19.

Il programma prevede una decina di incontri che si terranno nella serata di martedì e giovedì dove verranno trattati una serie di argomenti come tecniche di barellaggio, nozioni di pronto soccorso e gestione del paziente in genere.

Il corso è aperto a tutti dai 16 anni in poi, in caso di minore età è necessaria la delega firmata dai genitori. Con la qualifica di “milite” i partecipanti, a fine corso, potranno salire sui mezzi dell’associazione sia per i servizi ordinari che per l’assistenza alle manifestazioni, dove sempre più spesso viene chiamata in causa la Croce Gialla di Ancona. Per eventuali informazioni ed iscrizioni 3293814716