Diventare volontario della Croce Rossa, parte il corso base: come iscriversi

SENIGALLIA - Ancora pochi giorni per iscriversi e partecipare alla serata di presentazione il prossimo 22 febbraio. Diventare Volontario della Croce Rossa significa dedicare il proprio tempo e le proprie energie a servizio degli altri, senza chiedere nulla in cambio. Il ruolo di un volontario richiede grande senso di responsabilità e specifica preparazione per i compiti che si potranno svolgere.

Tutto questo avendo sempre come guida e faro i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Parte il corso base per aspiranti volontari CRI del Comitato di Senigallia: la presentazione del programma di formazione è fissata per il 22 febbraio alle ore 21:00 presso la sede di via Foce Cesano, 5 (dietro al centro commerciale il Maestrale). Nell’occasione saranno fornite tutte le informazioni sul corso e sui servizi attivi nel territorio.

Le lezioni successive si terranno nei week end del 25-26 febbraio e 4-5 marzo ed è prevista una quota iscrizione di 25 euro. Per informazioni contattare la Segreteria Volontari chiamando il 334 662 6187 dalle 17 alle 19 oppure inviando una e-mail a: diventavolontario@crisenigallia.it