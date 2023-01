Donare il proprio tempo agli altri, come diventare volontari con Oikos e Vivere Verde: corso di formazione

ANCONA - Si è tenuto ieri presso Casa delle Culture il primo incontro per creare una rete di volontari attivi ad Ancona, tramite un serie di appuntamenti per informare, formare e a rendere consapevole chi vuole mettersi a disposizione di chi ne ha bisogno. Il corso è gratuito e rivolto a tutti coloro che vorrebbero donare un pò di tempo e contribuire alle attività di OIKOS e Cooperativa Vivere Verde , attivarsi fin da subito in modo concreto.

«OIKOS E Vivere verde lavorano per offrire una risposta immediata e diretta ai bisogni emergenti del territorio, prestando particolare attenzione alle dipendenze patologiche, ai minori vittime di maltrattamenti e abusi e alle mamme in difficoltà nel ruolo genitoriale- si legge nella presentazione delle attività- il corso è tenuto direttamente dalle educatrici ed educatori dei diversi centri e comunità che condivideranno il punto di vista di chi ogni giorno opera per le persone più fragili». I prossimi incontri si terranno sempre presso Casa dele Culture via Vallemiano 46: il prossimo, già venerdi 27 gennaio alle ore 21:00, dove si parlerà del ruolo e attività del volontario e delle strutture presenti nel territorio. Alla fine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Link di iscrizione al corso : bit.ly/3X2Jznn