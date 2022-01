Come diventare arbitri: parte il corso AIA Ancona

Il 2022 è cominciato mentre il calcio sembra essersi fermato, di nuovo. Non è così però, l’Associazione Italiana Arbitri, Sezione di Ancona, è pronta a partire con il corso arbitri 2022 per dare la possibilità a tutti i giovani di età compresa tra i 14 ed i 45 anni di fare sport sotto una nuova ottica.

Essere Arbitro significa: allenarsi gratuitamente e sotto la guida di preparatori atletici qualificati presso uno dei 3 poli sezionali: Ancona, Osimo e Senigallia; ricevere abbigliamento tecnico ufficiale; frequentare riunioni tecniche di aggiornamento; ricevere un rimborso monetario per ogni partita arbitrata; ottenere crediti formativi scolastici; entrare gratis in tutti gli stadi d’Italia. Inoltre, per i calciatori che non hanno ancora compiuto 18 anni, è possibile beneficiare del doppio tesseramento: questo significa che si potrà continuare a giocare a calcio nella propria squadra e, contemporaneamente, essere arbitri.

Informazioni

Via Schiavoni snc (Palazzo FIGC),Facebook e Instagram (Aia Ancona) e #DiventArbitro. Mail: ancona@aia-figc.it