Ad Ancona "ballando con le stelle", corsi di danza per disabili: arriva Chiquito

ANCONA – Conto alla rovescia per la ripresa dei corsi di danza per persone affette da disabilità medio grave promossi dall’Associazione di promozione sociale “Vivere a Colori”: “Insieme Ballando”, “Comunque Ballare” e “Anche Tu Puoi”, iniziative in esclusiva regionale, ripartiranno il 2 ottobre alle ore 17 alla Luna Dance Center di Ancona alla presenza del super ospite il ballerino Chiquito. Un’iniziativa dalla forte valenza sociale che l’associazione “Vivere a Colori” presieduta da Milena Vitali promuove da anni con impegno e spirito solidale. «Siamo impegnate dal 2015 per i corsi di ballo rivolti a ragazzi affetti da disabilità motoria medio grave e da sindrome di Down (“Insieme Ballando”) grazie alla collaborazione delle insegnanti Silvia Cerusico e Simona Ficosecco – spiega la presidente – dal 2021 abbiamo attivato un corso per persone in sedia a rotelle, “Comunque Ballare”, che vuol permettere a persone costrette in carrozzina di condividere un’esperienza di divertimento, di crescita, di inclusione con tutti, normodotati e diversamente abili. Il corso vede la partecipazione, una volta al mese, del ballerino di Ballando con le Stelle Chiquito, che ci segue con grandissima attenzione e affetto. Una persona straordinaria… Parte invece il 2 ottobre l’ultimo nato, un corso che vogliamo dedicare a persone ipovedenti, cieche e sorde, “Anche tu puoi”, perché riteniamo che il ballo non abbia confini e possa essere per tutti. Grazie al maestro Chiquito che ha già sperimentato nella sua carriera un’esperienza con persone con questo genere di disabilità, potremo permettere veramente a tutti di vivere il ballo, le sue emozioni come momento di inclusione e socializzazione, ma anche divertimento». I corsi si svolgono presso la Luna Dance Center di Ancona, grazie alla disponibilità di Cristiano Marcelli e Simona Ficosecco che hanno abbracciato fin da subito questa bella iniziativa. Ma c’è una novità: i corsi vedranno anche la collaborazione dell’insegnante Cinzia Scuppa di Jesi che, condividendone in pieno lo spirito solidale, ha deciso di mettere a disposizione la sua Scuola di Danza a Jesi per i corsi che quindi potranno beneficiare di una doppia sede e essere punto di riferimento anche per persone con disabilità residenti in Vallesina.



«Il ballo è gioia, aggregazione, inclusione - conclude Milena Vitali - deve essere per tutti, anche per chi non può muoversi autonomamente perché si trova su una carrozzina, anche per chi non può vedere o sentire la musica: il nostro impegno va in questa direzione e ringraziamo chi condivide questa nostra missione con lo stesso spirito solidale». Al termine della lezione inaugurale seguirà un buffet offerto dall’Associazione. Info/iscrizioni: 351.6465412 oppure alla pagina Facebook Vivere a Colori.