Le Marche in "blockchain", incontro online con Università ed esperti

Mercoledì 22 dicembre dalle ore 15 si terrà un webinar dal titolo Mchain: un'infrastruttura regionale aperta. Il webinar presenterà l’infrastruttura blockchain regionale Mchain ed alcune sue applicazioni presenti e future. Mchain è una blockchain open-source e compatibile con Ethereum, sviluppata dall’Università degli Studi di Camerino e dall’Università Politecnica delle Marche, nell’ambito del laboratorio regionale i-Labs Industry (Progetto HD3FLAB), con la collaborazione delle aziende coinvolte nel progetto. Durante il webinar si illustreranno le modalità per partecipare alla blockchain con un proprio nodo e per usarla per la certificazione e la notarizzazione di dati nelle applicazioni di Industria 4.0 e non solo.

Le Marche è una tra le prime Regioni italiane con una copertura blockchain, che viene garantita dalle Istituzioni e le Università.Il progetto HD3FLAB è co-finanziato dalla Regione Marche nell'ambito del POR FESR 2014-2020. Per la partecipazione gratuita occorre registrarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-mchain-uninfrastruttura-blockchain-regionale-aperta-223846449757?aff=affiliate1

Il programma

15:00

Presentazione di i-Labs

Massimo Callegari, Università Politecnica delle Marche, Coordinatore Scientifico HD3FLAB

Emiliano Anceschi, Gruppo Filippetti, Capofila Piattaforma HD3FLAB

15:10

Presentazione di mchain

Leonardo Mostarda, Università di Camerino

Marco Baldi, Università Politecnica delle Marche

15:20

Infrastruttura di rete e protocolli di consenso

Davide Sestili, Università di Camerino

15:40

Connettere dispositivi embedded e IoT

Giulia Rafaiani, Università Politecnica delle Marche

Paolo Santini, Università Politecnica delle Marche

16:00

Domande e risposte