"Volontari...a...mente": parte il corso per assistere i malati di Alzheimer e le loro famiglie

Parte il 13 Marzo il corso volontari dell’Associazione Alzheimer Marche tenuto dal dottor Alessandro Stronati, psicologo e psicoterapeuta.

Un ciclo di 4 incontri, 2 on line e 2 in presenza, organizzato il lunedì a partire dal 13 marzo.

Il corso, la cui partecipazione è gratuita previa iscrizione, ha come obiettivo quello di formare volontari per collaborare alle attività dell'Associazione: attività volte a supportare familiari e persone fragili affette da patologia di Alzheimer. Si parlerà della gestione della quotidianità, di come affrontare i comportamenti imbarazzanti, della gestione emotiva di chi assiste il fragile. Tutto al fine di accrescere competenza e consapevolezza in chi partecipa perché, ognuno con le proprie conoscenze ed attitudini, possa contribuire e partecipare alle diverse attività svolte.

“E’ importante che le persone che ci affiancano nelle attività siano adeguatamente preparate e sappiano che strategie adottare nelle varie situazioni che possono manifestarsi” dice la presidente Sara Secondini. “La richiesta di assistenza e supporto da parte delle famiglie è notevolmente aumentata in questi ultimi anni. Abbiamo tante attività sul territorio e in cantiere nuove iniziative. La presenza dei volontari è indispensabile”.

“Da oltre 30 anni siamo vicini alle famiglie” prosegue la presidente “In questi ultimi anni il mondo del volontariato è fortemente cambiato e si fa sempre più fatica a trovare chi mette a disposizione il proprio tempo per una buona causa. Ma anche solo un’ora a settimana di ognuno di noi può alleviare il carico che la famiglia è obbligata a sostenere quando in casa si deve gestire una persona affetta da patologia di Alzheimer. Abbiamo pensato ad un corso che possa far conoscere tra loro i volontari dei vari territori in cui operiamo al fine di confrontarsi, arricchirsi e supportarsi di nuove esperienze. Confidiamo in una grande partecipazione”. I volontari, una volta ultimato il corso, supporteranno l’associazione durante gli incontri del caffè Alzheimer, nei presidi ospedalieri e negli sportelli di ascolto presenti sui territori di Ancona, Cerreto d’Esi, Jesi, Sassoferrato, Fabriano.

Per iscriversi al corso si può inviare mail a info@alzheimermarche.it o telefonare al 334/6989688