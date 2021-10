Crisis management con l'ex arbitro Rizzoli: il corso di Facciamo 31

I top manager di Berlucchi, Pininfarina, Emirates, Starbucks e Allianz saliranno sul palco per raccontare le loro esperienze e di come hanno gestito situazioni di crisi difficili e compromettenti. Non solo, come ospite Nicola Rizzoli

Avere sempre gli occhi vigili per prevenire e rispondere tempestivamente alla crisi; che cosa significa per un manager trovare potenzialità nascoste; progettare il futuro, allenare i propri collaboratori in autonomia e capire l’importanza di fare rete e solidarietà nel gestire le crisi. Questi sono solo alcuni dei temi del Seminario Facciamo31 2021 dal titolo “Crisis Management. Costruire l’arca prima che piova”, che si terrà il 22 Ottobre presso l’Hotel Baia Flaminia di Pesaro.

Un appuntamento annuale durante il quale la regione Marche diventa territorio protagonista nel mondo del business. «Oggi, parlare di Crisis Managment diventa sempre più necessario, un’esigenza che direttori, imprenditori e liberi professionisti non possono ignorare. Imparare a gestire la crisi significa comprendere la sua anatomia, rilevare i segnali in anticipo, gestire l’eventuale crisi e progettare un piano di azione affinché si possa minimizzare l’impatto o prevenirne i possibili danni interni ed esterni all’azienda- scrivono gli organizzatori in una nota- in altre parole, comprendere nel pratico come costruire l’arca prima che piova; questa è la postilla che Facciamo31 aggiunge al tema, evidenziando come un’ottica predittiva sia indispensabile per prevenire ogni possibile crisi, anche quando non se ne percepisce il rischio o il bisogno».

I Top Manager di Berlucchi, Pininfarina, Emirates, Starbucks e Allianz saliranno sul palco per raccontare le loro esperienze e di come hanno gestito situazioni di crisi difficili e compromettenti. Non solo, come ospite Nicola Rizzoli designatore dei campionati di serie A e B il quale, nella sua carriera, è stato chiamato ad assumere decisioni in contesti molto importanti, in modo tempestivo e determinante.