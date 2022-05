Appalti Pnrr, incontro formativo di Asmel

Sirolo è la nuova tappa del tour promosso da Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, dopo gli incontri a Villa Bartolomea, Alberobello e Sepino.«Siamo felici di ospitare nel nostro Comune un incontro che può aprire nuove strade di collaborazione e innovazione- afferma Filippo Moschella, sindaco di Sirolo- Gli amministratori e il personale dei Comuni possono ottenere chiarimenti sulla normativa per gli appalti PNRR-PNC, intercettare finanziamenti, capire qual è il percorso più adatto al loro Comune per realizzare nuovi e diversi interventi per migliorare costantemente il benessere di tutti i cittadini».

Durante l’incontro formativo con funzionari, segretari comunali e amministratori locali presenti si affronta il quadro normativo degli appalti PNRR-PNC. I partecipanti hanno l’occasione di confrontarsi con alcuni dei maggiori esperti nazionali nel settore, accrescere le proprie competenze e individuare soluzioni operative alle proprie esigenze quotidiane. Nel panel di esperti, A. Bianco, esperto personale pubblico, M. Catalano, giudice contabile, C. Magro, Unità di Missione PNRR/MEF, S. Zeuli, consigliere di Stato, F. Vitola, project manager PNRR - Politecnico di Milano. Nel corso dell’incontro, il primo del nuovo tour nelle Marche, oltre ad affrontare, sotto un punto di vista sia teorico che pratico, le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione, viene dato spazio anche alla discussione e analisi di fattibilità di interventi da candidare su Bandi PNRR aperti e in uscita

Sono circa 10.000 i funzionari e gli amministratori locali che hanno partecipato agli incontri formativi dell’ultimo tour appalti del 2019 con incontri organizzati in 18 regioni italiane. Oggi, il nuovo tour si pone nel pieno di una fase cruciale per i Comuni in cui la stringente tempistica di progetti e interventi PNRR che caratterizzeranno i prossimi mesi, richiede una ricognizione del regime speciale degli appalti PNRR-PNC introdotto dai decreti “Semplificazione” e dal decreto Governance Pnrr (DL n.77/2021, conv. in l. n.108/2021), anche alla luce della prima prassi e giurisprudenza, applicabile in tutte le fasi dell’iter realizzativo di progettazione, affidamento ed esecuzione. Per questo, ASMEL ha attivato una serie di servizi operativi rivolti agli oltre 3.800 enti associati, su tutti il CENTRO DI COMPETENZA PNRR, in collaborazione con il Politecnico di Milano, che si affianca alle attività di committenza ausiliaria fornite da ASMECOMM.