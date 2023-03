"Nonni, vi insegno io", dalla prenotazione di una visita alla burocrazia: gli alunni spiegano la tecnologia

E' in partenza un'importante iniziativa degli studenti del liceo Cambi di Falconara Marittima che saliranno in cattedra per insegnare ai nonni le nuove tecnologie utili per prenotare una visita medica, sbrigare pratiche burocratiche e per socializzare