"Dchiarazioni correttive", i corsi dell'A.N.C.O.T. tornano in presenza

L'A.N.CO.T, Associazione Nazionale Consulenti Tributari, organizza il prossimo 9 novembre, dalle 15:00 alle 18:00, una giornata formativa dal tema "Eventuali Dichiarazioni Correttive (quadri RU - RS - IS)". Il corso si svolgerà al Klass Hotel di Castelfidardo: relatore sarà il dottor Giacomo Manzana. L'incontro, gratuito e aperto a tutti, in collaborazione con la Fondazione "Dino Agostini", rientra nell'ambito del programma di sviluppo della formazione tributaria continua rivolto a professionisti del settore e potrà essere seguito anche in presenza. «Sebbene la formazione a distanza - ricorda il Presidente A.N.CO.T Celestino Bottoni - abbia ottenuto risultati lusinghieri, per dare un concreto segnale di ripresa delle attività associative, iniziamo a programmare qualche giornata formativa in presenza. Questa è la prima, importante occasione».

Coloro i quali volessero partecipare in presenza devono prenotarsi, i posti disponibili nella sala in cui si svolgerà la giornata sono 80. Gli associati possono utilizzare la nuova App A.N.CO.T., che sostituirà la Tessera SmartCard per la rilevazione delle presenze in loco. Oppure, si può inviare una mail a eventiformativi@ancot.it. All'ingresso della sala, sarà verificato il possesso della "certificazione verde", si rileverà la temperatura corporea e sarà richiesta l'esibizione del Modulo Covid.