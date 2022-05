Lo psicologo del terzo millennio che opera tra diverse culture, incontro formativo con Alfredo Ancora

CAMERANO - ''L’operatore transculturale del terzo millennio. Nuovi tenti per vecchi servizi?''. Si intitola così il convegno in programma venerdì 20 maggio a Villa Gens Camuria di Camerano. Attesa la lectio magistralis del noto psicologo Alfredo Ancora in occasione dell’evento organizzato dall’Ordine degli Psicologi delle Marche.Quant'è importante l'intervento clinico nella presa in carico dei cittadini migranti? E il sistema di accoglienza presta sostegno alle nuove richieste dei cittadini stranieri? Sono solo due delle numerose domande che l’Ordine degli psicologi Marche si pone per comprendere quali siano i punti critici ed i punti di forza dei servizi della Regione Marche. «Come ordine desideriamo maturare le competenze relativamente alla transcultura e all’etnopsicologia, strumenti basilari per noi psicologi per approcciarci al meglio verso un’utenza sempre più diversificata, le cui problematiche possono essere comprese al meglio solo se si hanno le idonee chiavi di lettura» commenta Giovanni Siena, psicologo psicoterapeuta organizzatore dell’incontro formativo.

A partire dalle 8:30, dopo i saluti delle autorità della Regione Marche e l’apertura dei lavori a cura della Presidente Katia Marilungo e degli psicologi Aquilino Calce e Giovanni Siena, il pubblico potrà assistere alla lectio magistralis di Alfredo Ancora, uno dei massimi esperti in ambito psichiatrico, che da oltre venti anni si occupa di tematiche transculturali sia in Italia che all’estero (Siberia, Mongolia, Guatemala, Grecia). Attualmente Ancora è direttore scientifico dell’Università De Martino - Carpitella a Parigi. «Da sempre l’Ordine degli Psicologi desidera approfondire la psicologia sotto varie sfaccettature, con particolare interesse verso quelle più attuali; - dichiara la Presidente dell’Ordine degli Psicologi marchigiani Katia Marilungo – ci interessa capire da vicino i bisogni emergenti della popolazione sia per promuovere i vari ambiti della psicologia, sia perché siamo molto attenti al mutare dei cambiamenti culturali e sociali».

Altra voce importante del convegno organizzato da Opm sarà la Dottoressa Sandra Magliulo, Eligibility Expert dell’Agenzia ONU per i rifugiati patrocinante l’evento (UNHCR). Fra gli altri interverranno anche la Dottoressa Patrizia Carletti per conto dell’Osservatorio sulle Diseguaglianze nella Salute ARS Marche, in qualità di responsabile scientifico del Progetto FAMI 2219. Dopo una discussione, la fine dei lavori è prevista per le 13:15. L’evento in programma a Camerano il prossimo venerdì rientra all’interno dei momenti di formazione di Opm, quindi verranno riconosciuti 5 crediti ECM a tutti gli psicologi che parteciperanno all’evento in presenza. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ordinepsicologimarche.it e iscriversi nell’apposito form.