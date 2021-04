Purificazione dell’aria nelle aule, webinar e confronto con gli esperti

Il ritorno a scuola degli studenti marchigiani e la qualità dell'aria negli spazi comuni al chiuso, questi i temi al centro dell’evento live streaming in programma per mercoledì 14 aprile alle 18 e organizzato da Fellowes Brands Italia, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di soluzioni per l’ufficio. Fruibile gratuitamente a tutti gli interessati dalla pagina Facebook dell'azienda (@Fellowes Brands) con possibilità di interagire tramite chat, il webinar si intitola "Ripartiamo in sicurezza: l'importanza della purificazione dell'aria per la protezione delle nostre scuole”. All'evento, condotto dalla giornalista e blogger sangiorgese, Beatrice Silenzi, interverranno:

Alberto Izzotti, Professore di Igiene, Medicina Preventiva e Salute Pubblica (Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS - Genova e Università di Genova)

Roberta Ciampechini, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico "G. Galilei" (Macerata)

Fabio Mercolini, National Account Manager per Fellowes Brands Italy