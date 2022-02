Passione inchiostro, arriva il corso per tatuatori e piercer

Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, in collaborazione con Inkflow, organizza un corso per tatuatori e piercer autorizzato dalla Regione Marche. «Conosciamo bene le esigenze che ha questo settore - sottolinea Luca Casagrande responsabile del comparto benessere dell'associazione - raccogliendo le esigenze che ci sono state espresse, vogliamo offrire un corso che possa formare i futuri profili professionali, tatuatori e piercer. Dovranno essere altamente qualificati e preparati sugli aspetti tecnici, igienico sanitari dei locali e delle attrezzature, ma anche pronti a confrontarsi con i futuri clienti. Inoltre dovranno avere la capacità di fare impresa, aspetto questo sempre più importante specie in un mercato altamente concorrenziale come quello del tattoo».

Il corso organizzato da Sinca Confartigianato per tatuatori e piercer, prevede lezioni teoriche e pratiche sul tatuaggio e su tutto quello che ruota attorno a questo settore, dalla storia, alla progettazione su carta ed in digitale tramite i più moderni programmi e dispositivi, fino ad arrivare alla realizzazione di un tatuaggio, eseguita da un tatuatore professionista. Si legge nella nota: «Il corso completo sarà illustrato durante l’Open Day che si terrà presso la sede dell’Associazione in via Fioretti 2/a in Ancona il 23 febbraio alle 15.00. A prendere parte il tatuatore Federico Violet e la piercer Eleonora Gabriele, Daniela Carpineti di Bodysupply Civitanova, esperta per quanto riguarda i materiali da tatuaggio e Michele Bini, esperto in illustrazione digitale del tatuaggio».