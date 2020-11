Trasformare un’idea in un’impresa, la CNA insegna come fare: al via i corsi di formazione

Sono migliaia le aziende che, negli ultimi mesi, hanno dovuto chiudere la propria attività o rischiano di doverlo fare. Ci sono altrettanti liberi professionisti e imprenditori che vorrebbero avviare una nuova attività, ma non sanno bene come muoversi. CNA territoriale di Ancona ha programmato un percorso formativo dedicato a chi ha appena aperto la propria attività o a chi desidera farlo al più presto. «Parlare di come avviare nuove imprese - afferma Massimiliano Santini, direttore di Cna Territoriale di Ancona – è una sfida non solo economica, ma soprattutto culturale e sociale».



#Creaimpresa, questo è il nome del percorso di autoimprenditorialità, prevede quattro workshop e due focus tecnici per accompagnare i neo (e futuri) imprenditori nel trasformare un'idea in un'impresa. Gli incontri online saranno tenuti da Giovanni Lucarelli, sociologo, scrittore e facilitatore, specializzato in creatività e innovazione. «I partecipanti impareranno a “riconoscere” le idee più promettenti e ad esplorare le diverse forme dell’innovazione (individuando le più adatte al proprio business)- scrive CNA in una nota- scopriranno, poi, che il fallimento è un elemento “fisiologico” dell’imprenditorialità e apprenderanno come, senza scoraggiarsi, trasformarlo in un’occasione di crescita e di ripartenza. Nell’ultimo workshop impareranno come applicare il modello del Creative Problem Solving per affrontare e risolvere, in modo creativo, le difficoltà e sfide che incontreranno nel loro percorso».