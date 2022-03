City Angels, al via la formazione: «Ma cerchiamo ancora una sede»

ANCONA - Sabato 19 e domenica 20 marzo al via il corso di formazione per volontari dei City Angels, l'associazione di volontariato su strada che sbarcherà per le strade della città dalla metà del mese. Il corso si terrà presso la polisportiva Solidalea in via Enrico Sacripanti 7, ad Ancona e sarà presente il fondatore Mario Furlan e il suo staff tecnico. La due giorn seguirà gli orari: 10,00 - 13,30 e 14,30 - 19,00. Poi il 20 marzo alle 17 ci sarà la cerimonia per la consegna dei diplomi.

Al termine della formazione saranno pronti per aiutare i più fragili e segnalare casi di violenze e bullismo. Al momento gli "angeli" sono alla ricerca di una sede definitiva da poter utilizzare in città prima e dopo i turni. Per informazioni e candidature occorre inviare una mail ad ancona@cityangels.it.