Prendersi cura degli anziani, 4 incontri formativi online

CNA Pensionati di Ancona e Macerata assieme all’istituto Inrca, Car.Ma Caregiver Marche e Sanidoc, organizzano un ciclo di incontri online su temi dell’invecchiamento dedicati a familiari e caregiver.

Calendario

Si parte il prossimo 6 maggio con un incontro dal titolo “Nutrizione ed Alimentazione” tenuto dal dottor Luigi Lanari dell’unità operativa malattie metaboliche e diabetologia

Il 13 maggio si affronterà il tema “Come gestire un familiare con demenza“. Relatori le psicologhe, dott.ssa Patrizia Civerchia e dott.ssa Lucia Paciaroni (Inrca)

Il 20 maggio si parlerà di “Gestione quotidiana del familiare allettato” con il dott. Paolo Marinelli, dirigente dipartimento professioni sanitarie INRCA.

Infine il 27 maggio “Risorse online (su web e social) per il supporto ai caregiver informali di persone non autosufficienti o anziane“. Un incontro diretto dalle dottoresse Fliavia Piccinini e Sabrina Quattrini del Centro Studi ricerche economico-sociali per l’invecchiamento IRCSS-INRCA di Ancona.

Iscrizione

Tutti gli incontri, online, si svolgeranno alle ore 17.00. La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Info: CNA Ancona - msantoni@an.cna.it - 0731 712154 // Sanidoc - info@sanidoc.it . 348 6011391