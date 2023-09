Varata la prima Academy Euro Diesel Service: si cercano giovani per lavorare su bus e truck di ultima generazione

Formare e assumere professionalità richiestissime e quasi introvabili sul mercato e farle crescere all’interno di un’azienda in costante ascesa. Questo l’obiettivo della prima Academy Euro Diesel Service, organizzata in sinergia con l’agenzia per il lavoro ADHR Group di Fano che ne segue le selezioni: l’iniziativa è rivolta a 10-12 persone – tra periti elettronici e meccanici, ingegneri neo laureati e appassionati in questi ambiti anche senza studi specifici – che andranno successivamente a lavorare nelle sedi dell’azienda di Jesi, Bologna, Pesaro e Urbino con ruoli iniziali funzionali alle personali competenze.

L’azienda, nata nel 1996 dopo l’acquisizione della consociata “Brutti Enrico” fondata nel 1960, è in continua crescita. Officina multimarca bus e truck – le cui collaborazioni vantano partner tra cui Evobus, Bredamenarinibus (ora IIA-Industria Italiana Autobus), Mercedes-Benz e Solaris – Euro Diesel Service ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 13 milioni di euro e ha registrato nell’anno in corso un incremento ulteriore del 5% arrivando, con l’intero Gruppo, a superare i 17 milioni. Circa 90 i dipendenti a oggi che, oltre ad operare nelle sedi sopra citate, lavorano anche nei cantieri di San Marino, Rimini e Ancona.

«Le decisione di dare il via a questa prima Academy ha proprio lo scopo di formare internamente le figure che non riusciamo a reperire sul mercato e di cui abbiamo estremamente bisogno», ha affermato il titolare Euro Diesel Service Daniele Brutti. «Offriamo la possibilità di crescere professionalmente in una realtà solida, grazie a una continua formazione ad alti livelli, ed economicamente, con premi e incentivi. I partecipanti all’Academy - conclude Brutti - lavoreranno su nuovi veicoli a trazione ibrida, elettrica e a idrogeno, sia bus sia truck».

I partecipanti all’Academy, al via dal 2 al 20 ottobre presso la sede di Jesi dell’azienda in via Giuseppe di Vittorio, saranno impegnati full time dal lunedì al venerdì e avranno, oltre al pranzo incluso, un rimborso di viaggio, vitto e alloggio per chi viene da fuori. Saranno formati nella riparazione e manutenzione degli apparati elettrici ed elettronici dei veicoli, impareranno a fare una diagnosi tecnica delle problematiche, conoscendone le parti meccaniche compresi condizionatori, impianti di trasmissione e attrezzature tecniche in un mix tra teoria e pratica. Per candidarsi è possibile recarsi presso la filiale ADHR Group in Viale Colombo 10 a Fano, o scrivere a fano@adhr.it, oppure cliccare sul link: https://www.adhr.it/academy-euro-diesel?utm_source=stampa&utm_medium=academy