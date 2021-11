Facciamo31, da Picozzi a Rizzoli per il seminario di "Crisis management"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Più di duecento persone in platea e più di 1.200 gli iscritti online, che hanno seguito il main event di Facciamo31 lo scorso 22 ottobre dal titolo “Crisis management. Costruire l’arca prima che piova”. Un dato, questo, che dimostra il forte interesse e l’elevata utilità riconosciuta da professionisti di ogni grado e di ogni settore nel mondo del Business. Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno la scuola di Alta formazione Facciamo31 pone al centro le Marche come territorio d’interesse, di formazione e di Business invitando a parlare sul palco Top Manager operativi di aziende come Emirates, Berlucchi, Pininfarina ed Allianz, accompagnati da volti noti della tv e dello sport, come l’accademico criminologo Massimo Picozzi e l’ex arbitro interna-zionale Nicola Rizzoli. Ciò che ha reso questo evento un’occasione più unica che rara, è stata quella di poter ricevere linee guida, nozioni e buone pratiche da chi ha realmente contribuito a cambiare le cose nella propria azien-da, da chi ha saputo gestire situazioni di crisi e di difficoltà “senza avere paura di pensare in gran-de”, raggiungendo così risultati impensabili. Durante il Seminario2021, i presenti hanno aggiunto nella loro “cassetta degli attrezzi” concetti e sug-gerimenti che, una volta appresi, potranno poi applicare fin da subito nelle loro aziende, per prevedere, prevenire e gestire la crisi ancor prima che avverrà, ancor prima che se ne possa percepire il pericolo. Il cambiamento spaventa, ma sta qui la sfida: uscire dalla crisi con il coraggio di chi lo fa per primo, per insegnare agli altri come farlo, e come creare l’arca prima che piova.