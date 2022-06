"Strumenti per evolvere la mentalità aziendale": workshop con gli esperti della Marina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Evolvere la mentalità del proprio team è una priorità per le organizzazioni che hanno compreso che per “fare bene” è imprescindibile “pensare bene”. Non sempre però si dispone di persone ben allineate e focalizzate al raggiungimento degli obiettivi.

Il prossimo venerdì 8 luglio il workshop Facciamo31 sarà dedicato allo sviluppo della mentalità del risultato all’interno del team aziendale. Un’occasione per conoscere ed apprendere gli strumenti e le metodologie operative per la formazione delle risorse umane, utilizzate in alcune tra le più importanti organizzazioni nazionali e internazionali. Ad accompagnare imprenditori e collaboratori saranno top manager e professionisti della Marina Militare Italiana. Nicola Parrini (Vice President HR di Essity) mostrerà come, per orientare il team alla mentalità del risultato, sia necessaria una Vision ben definita, capace di coinvolgere ed ingaggiare chi dovrà poi operativamente realizzarla; Pier Francesco Cerritelli (Commercial Capability Manager di Coca-Cola HBC Italia) approfondirà i vantaggi di una leadership efficace illustrando il modello DAC – “Direction, Alignment, Commitment”, particolarmente utile per misurare il livello di coesione e allineamento del team; il tenente Paola Plastina, psicologa della Marina Militare, spiegherà che cos’è la cultura del riporto e l’importanza di momenti di confronto e condivisione degli errori, a vantaggio dell’aumento del grado di attenzione e preparazione di tutti. Il Comandante Manuel Moreno Minuto, Capitano di Vascello Sommergibilista della Marina Militare, interverrà condividendo la sua esperienza operativa e mostrando concretamente modalità e obiettivi di una formazione efficace delle proprie risorse. A supporto delle nozioni esposte durante la sessione formativa, la consegna a tutti i partecipanti della “Cassetta degli attrezzi” dell’evento, il manuale operativo realizzato per l’occasione dai Consulenti e Formatori Facciamo31.