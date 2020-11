Uno zoom sull’arte: ultimo appuntamento con Tiziana Meffei

L’ultimo appuntamento con le conferenze on line del ciclo "Uno zoom sull’arte” vede protagonista Tiziana Maffei, Direttore Generale della Reggia di Caserta, con un intervento dal titolo Reggia di Caserta museo verde: il patrimonio storico artistico e paesaggistico per lo sviluppo sostenibile della società. L'incontro sarà dalle 18 alle 19.30



Per l’occasione Tiziana Maffei sarà intervistata da Alberta Campitelli, vicepresidente Apgi, presidente del Comitato tecnico Scientifico Musei del Consiglio Superiore dei Beni culturali del Mibact. L’invito a partecipare è rivolto agli operatori, agli studiosi e a tutti coloro che amano l'arte e i luoghi della cultura. La partecipazione sulla piattaforma web Zoom è gratuita e a numero chiuso: occorre prenotarsi via mail all’indirizzo conferenze@museoomero.it, altrimenti sarà possibile seguire la diretta via streaming sulla pagina Facebook del Museo Omero.