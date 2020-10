Zona Conce: inaugura lo spazio che celebra la carta

Il 31 ottobre inaugura Zona Conce a Fabriano, un polo culturale e uno spazio dove celebrare ed esaltare i maestri cartai e questa tradizione dalle radici antichissime.

Nei due edifici delle ex concerie di Fabriano, in via Le Conce, 76, restaurati dalla Fondazione Carifac, si respirerà cultura, arte e artigianato. Tutti tratti distintivi della città di Fabriano che l’hanno resa famosa nel mondo. Troveranno posto nel complesso Zona Conce, infatti, Carifac’Arte – Scuola Internazionale dei Mestieri d’Arte – il museo dedicato a Edgardo Mannucci e Quirino Ruggeri e alcuni spazi deputati alla formazione. Zona Conce è un polo culturale che accoglie anche le aree ristoro e bottega come luoghi di incontro e condivisione. Dunque, un polo culturale da vivere in ogni momento della giornata.

Tutte le iniziative previste dal programma sono ad ingresso gratuito su prenotazione. Per garantire la totale sicurezza, gli eventi sono organizzati in maniera diffusa sia all’interno di Zona Conce sia presso gli spazi limitrofi (Loggiato San Francesco, Palazzo del Podestà, Chiesa Madonna delle Grazie). Inoltre, le conversazioni saranno condivise in diretta streaming sui canali digitali e sui monitor dislocati nelle postazioni esterne (Zona Conce, piazzale antistante l’ingresso, Sala consiliare del Palazzo del Podestà, Loggiato San Francesco e Archi Bar Ideale). Il programma potrebbe subire variazioni in base alle possibili restrizioni connesse all’emergenza Covid-19. GLi eventi in programma si possono seguire in streaming.