Concerti: su YouTube la grande musica dei talenti marchigiani

Marche Concerti, il network che riunisce le tre società concertistiche marchigiane, presenta un cartellone unico di sei concerti in streaming. Gli spettacoli saranno diffusi gratuitamente tramite il canale You Tube di Marche Concerti, e su quelli social delle tre associazioni, in doppio orario, alle ore 19,00 e alle ore 21,00.

Le tappe anconetane

Si parte proprio ad Ancona con uno spettacolo venerdì 4 dicembre alle 21,00 presso la sala Melpomene al teatro delle Muse. Sul palco Laura Catrani, soprano, Elisa La Marca, liuto e tiorba. Le tappe anconetane proseguono mercoledì 24 marzo nella cattedrale di San Ciriaco con Accademia Hermans per la direzione di Fabio Ciofini. Poi non mancano concerti a Pesaro e Macerata ma tutti comunque visibili online.