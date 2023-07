Via le emozioni negative con il bagno sonoro al Passetto: ricavato per l'orfanotrofio in India

Indirizzo non disponibile

ANCONA - Un viaggio attraverso i suoni per ri-armonizzare corpo, mente e cuore, al suono delle Campane Tibetane, del Gong,del tamburo oceanico, sciamanico e di altri strumenti. Appuntamento il 13 luglio (ore 19) alla Rotonda del Passetto con Francesca Conti, SHAMBALA - Yoga & Trattamenti Olistici, in si starà comodamente sdraiati a terra, in uno spazio naturale e su un tappetino yoga. Il tutto accompagnati a lasciar andare tutte le tensioni dalle vibrazioni e dalle diverse frequenze ed intensità del suono.

Parte del ricavato sarà devoluto all'associazione Amici di Casa BBL Odv a sostegno delle spese di sostentamento dell'orfanotrofio Casa BBL in Tamil Nadu in India.

Costo: 20 euro

Cosa portare

tappetino yoga, piccola copertina e cuscino.

Abbigliamento comodo e una bottiglietta d'acqua.

Prenotazione obbligatoria fino alle 15 del 12/07.

Info prenotazioni (anche Whatsapp)

Francesca 339 3834028

Chiara 339 7140471